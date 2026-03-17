Emekli maaşları ne zaman ödenecek, bayramdan önce yatar mı? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaş ödeme günleri...

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR İKRAMİYE ÖDEMESİ

Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak 4 bin lira yatırılırken, dul ve yetimlere ise hisseleri oranında ödeme gerçekleştirilecek. Eşten maaş alanlara yüzde 75 oranında yani 3 bin lira, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlara yüzde 50 oranında yani 2 bin lira, yetimlere ise yüzde 25 oranında yani bin lira ikramiye yatırılacak.

Sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ikramiye verilecek. Örneğin; bu oran yüzde 45 ise yatırılacak bayram ikramiyesi bin 800 olacak. İki ayrı emekli maaşı bulunanlar en yüksek ödemeye imkan veren maaşı hangisi ise onun üzerinden ikramiye alabilecek.