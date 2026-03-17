EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ HESAPLARA YATTI MI? BAĞ-KUR ve emekli sandığı (4c emekli) maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

15:4617/03/2026, Salı
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ödemeler kapsamında SSK emeklilerinin maaş ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Gözler şimdi Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca emeklinin ödeme takvimine çevrildi. Hak sahipleri, ödemelerin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor.

Emekliler için bayram öncesi ödeme süreci başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından SSK emeklilerine yapılan maaş ve bayram ikramiyesi ödemelerinin ardından, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için geri sayım başladı. Milyonlarca kişi ödeme tarihlerini araştırıyor.

Bağ-Kur emeklileri için ödeme günleri

4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir ve aylık alan emeklilerin mart ayı ödemeleri ise şu şekilde yapılacak:

Tahsis numarası sonu 25, 26 olanlar: 17 Mart 2026

Tahsis numarası sonu 27, 28 olanlar: 18 Mart 2026

Emekli Sandığı ödemesi

4C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyesi 19 Mart 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak.

SSK emeklileri için ödeme günleri

4A (SSK) kapsamında gelir ve aylık alan emeklilerin mart dönemi maaşları ile Ramazan Bayramı ikramiyeleri tahsis numarasının son rakamına göre şu tarihlerde ödenecek:

Tahsis numarası sonu 17, 18, 19, 20 olanlar: 14 Mart 2026

Tahsis numarası sonu 21, 22, 23 olanlar: 15 Mart 2026

Tahsis numarası sonu 24, 25, 26 olanlar: 16 Mart 2026

