Otomobil mopede çarptı: Anne öldü 12 yaşındaki oğlu ağır yaralı

Afyonkarahisar’da otomobilin moped ile çarpıştığı kazada anne hayatını kaybederken, 12 yaşındaki oğlu ise ağır yaralandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada mopedde bulunanların metrelerce yükseğe savrulduğu görüldü.

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.D. (31) idaresindeki 42 U 9860 plakalı otomobil, Dinar-Çay kara yolu Tatarlı beldesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan S.S’nin (48) kullandığı mopede çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada moped sürücüsü S.S. ile oğlu D.S. ağır yaralandı. Yaralılar, kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan anne S.S. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, oğlunun ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.