Tarihin ilk apartmanı: Frig Vadisi'nde 2 bin yıldır çözülmeyen gizem

Afyonkarahisar’da yaşanan kar yağışı sonrası tarihi yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan Frig Vadisi’nde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Frig Vadisi’nin kalbi olarak nitelendirilen İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini beldesindeki birbirinden eşsiz eserler kar altında kaldı.
Görenleri mest eden manzara kartpostalları aratmadı. Bölgedeki, tarihin ilk apartmanı ve Avdalaz Kalesi gibi eserler kar altında eşsiz bir manzara oluşturdu.
Gizemini halen koruyor
Kalede yer alan yerin dibine doğru 30 derecelik açıyla yapılmış bir tünel bulunuyor. Günümüzde yaklaşık 30 metre sonrası taşlarla tıkalı olan bu tünelin bir su kuyusu mu yoksa oluşabilecek herhangi bir tehlike durumunda gizli bir geçit mi olduğu gizemini halen koruyor.