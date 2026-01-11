Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından alınan istihbarat üzerine çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Baskınlarda yapılan aramalarda ruhsatsız 5 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 tüfek, bu silahlara ait şarjör ve 500’e yakın mermi ele geçirildi. Operasyon sonrası gözaltıların olduğu belirtildi.