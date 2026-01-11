Yeni Şafak
Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

08:3911/01/2026, Pazar
G: 11/01/2026, Pazar
IHA
Ele geçirilen silahlar.
Ele geçirilen silahlar.

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından birçok farklı adrese yapılan baskınlarda ruhsatsız tabanca ve tüfekler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından alınan istihbarat üzerine çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Baskınlarda yapılan aramalarda ruhsatsız 5 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 tüfek, bu silahlara ait şarjör ve 500’e yakın mermi ele geçirildi. Operasyon sonrası gözaltıların olduğu belirtildi.

