22,5 milyon TL’lik dolandırıcılık girişimi polise takıldı

"Dolandırıcılık konusunda eş zamanlı olarak düzenlenen 4 operasyon sonucunda 13 şüpheli yakalanmış, 11 şahıs tutuklanmıştır. Suç şebekelerine önemli darbeler indirilmiştir. Yüzde 99,2 gibi bir aydınlatma oranı ile dikkat çekici bir başarıya imza atılmıştır. Kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırmaya çalışan şahıslara yönelik yürütülen başarılı çalışmalar neticesinde 45 dolandırıcılık olayı engellenerek vatandaşlarımızın toplamda 22 milyon 500 TL mağduriyetlerinin önüne geçilmiştir"