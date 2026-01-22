Yeni Şafak
22,5 milyon TL’lik dolandırıcılık girişimi polise takıldı

17:2022/01/2026, Perşembe
IHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Afyonkarahisar’da 2025 yılında polis tarafından dolandırıcılara yönelik 4 operasyon gerçekleştirildiği ve 45 dolandırıcılık olayında çok sayıda vatandaşın 22 milyon 500 bin TL’lik mağduriyetin önüne geçildiği belirtildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polisin vatandaşların huzur ve güvenliği için yoğun mesai harcadığı kaydedildi.

Açıklamada,
"Dolandırıcılık konusunda eş zamanlı olarak düzenlenen 4 operasyon sonucunda 13 şüpheli yakalanmış, 11 şahıs tutuklanmıştır. Suç şebekelerine önemli darbeler indirilmiştir. Yüzde 99,2 gibi bir aydınlatma oranı ile dikkat çekici bir başarıya imza atılmıştır. Kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırmaya çalışan şahıslara yönelik yürütülen başarılı çalışmalar neticesinde 45 dolandırıcılık olayı engellenerek vatandaşlarımızın toplamda 22 milyon 500 TL mağduriyetlerinin önüne geçilmiştir"
ifadelerine yer verildi.


#dolandırıcılık
#Afyonkarahisar
#emniyet
