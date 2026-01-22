Yeni Şafak
12 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 25 tutuklama

00:3222/01/2026, Perşembe
DHA
Jandarma, 12 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarla şebekeyi çökertti. (Foto: Arşiv)
Giresun merkezli 12 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 milyar 400 milyon lira tespit edilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25’i tutuklandı.

Giresun merkezli 12 ilde, jandarma ekiplerinin siber dolandırıcılık şebekesine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 25'i tutuklandı. Şebekenin banka hesaplarında suçtan elde edilen 5 milyar lirayı aşkın paranın bulunduğu tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı, bilişim sistemleri üzerinden vatandaşları dolandıran bir şebekeyi, teknik ve fiziki takip sonucu deşifre etti. ‘Bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen örgütlü nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçlarına karıştığı belirlenen 32 kişi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkarılmasının ardından Giresun merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kocaeli, Batman, Balıkesir, Manisa, Kahramanmaraş, Antalya ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 32 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu. Ekiplerin yaptıkları incelemelerde şüphelilerin banka hesaplarında dolandırıcılık suçundan elde edilmiş toplam 5 milyar 400 milyon TL olduğu saptandı.

"Çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir"

Giresun Valiliği, jandarma kamerasıyla kayda alınan eş zamanlı baskın anlarını, sanal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımda, “Giresun Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda başarıyla gerçekleştirilen bu operasyon, suç örgütlerine karşı verilen kararlı mücadelenin önemli bir göstergesi olmuştur. Halkımızın güvenliği ve huzuru için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Giresun Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 32 şüpheliden 25’i tutuklanırken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



