Şehir hayatını reddetti, köyünde servet değerinde işletme kurdu: Türkiye'nin her yerinden talep yağıyor

Evinin altına mandıra oluşturduğunu belirten Altun, "Hayvanları çok seviyorum. Çocukluğumdan bu yana kapımızda hiç hayvan eksik olmazdı. Durumuma rağmen bir şeyler üretmek istedim. Gücüm yettiğince de devam ediyorum." dedi.





Altun, bir büyükbaş hayvanla başladığı besicilikte bu sayıyı 7'ye yükselttiğini, 10 tane de koyununun bulunduğunu kaydetti.