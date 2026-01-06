Yeni Şafak
Çobanın yardım çağrısına valilik anında karşılık verdi: Karlı yollar aşılarak hayvanlara yem ulaştırıldı

12:226/01/2026, Salı
IHA
Çoban Hüseyin Kır'ın talebi üzerine Valilik harekete geçti: Köy yolu ulaşıma açıldı, hayvanların yem ihtiyacı karşılandı
Giresun’un Çanakçı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle zor durumda kalan çobanın sosyal medya üzerinden yaptığı yardım çağrısına Giresun Valiliği anında karşılık verdi. Deregözü köyünde keçi çobanlığı yapan Hüseyin Kır’ın talebi üzerine köy yolu ulaşıma açılarak, hayvanların yem ihtiyacı da karşılandı.

Çanakçı ilçesine bağlı Deregözü köyünde hayvancılıkla uğraşan Hüseyin Kır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kar yağışı nedeniyle hayvanlarını yaylıma çıkaramadığını ve yem stokunun tükendiğini belirterek, yetkililerden yardım talebinde bulundu. Kır paylaşımında, "Kar yağışı nedeniyle hayvanlarımı yaylıma çıkaramıyorum. Hayvanlarımı besleyecek yemim kalmadı. Sayın valimizden ve kaymakamımızdan yollarımızın açılması konusunda destek bekliyorum" ifadelerini kullandı.


Kır’ın talebi üzerine köy yolu ulaşıma açılarak, hayvanların yem ihtiyacı karşılandı. Giresun Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Giresun genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası Çanakçı ilçemize bağlı Deregözü köyünde hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın sosyal medya üzerinden yaptığı yardım çağrısına Valiliğimiz anında karşılık vermiştir. Yürütülen çalışmalarla hem yol ulaşıma açılmış hem de hayvanların yem ihtiyacı karşılanmıştır" denildi.


Yardımın ulaştırılmasının ardından memnuniyetini dile getiren Hüseyin Kır ise devletin desteğini her zaman yanında hissettiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.



