Çobanın yardım çağrısına valilik anında karşılık verdi: Karlı yollar aşılarak hayvanlara yem ulaştırıldı

Çanakçı ilçesine bağlı Deregözü köyünde hayvancılıkla uğraşan Hüseyin Kır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kar yağışı nedeniyle hayvanlarını yaylıma çıkaramadığını ve yem stokunun tükendiğini belirterek, yetkililerden yardım talebinde bulundu. Kır paylaşımında, "Kar yağışı nedeniyle hayvanlarımı yaylıma çıkaramıyorum. Hayvanlarımı besleyecek yemim kalmadı. Sayın valimizden ve kaymakamımızdan yollarımızın açılması konusunda destek bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Kır’ın talebi üzerine köy yolu ulaşıma açılarak, hayvanların yem ihtiyacı karşılandı. Giresun Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Giresun genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası Çanakçı ilçemize bağlı Deregözü köyünde hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın sosyal medya üzerinden yaptığı yardım çağrısına Valiliğimiz anında karşılık vermiştir. Yürütülen çalışmalarla hem yol ulaşıma açılmış hem de hayvanların yem ihtiyacı karşılanmıştır" denildi.