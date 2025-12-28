Türkiye'de bir ilk: Yaşlı nüfusu yoğun olan ilde uygulanmaya başladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre nüfusa oranla yaşlı nüfusun en yoğun olduğu iller arasında üçüncü sırada yer alan Giresun’da, yalnız yaşayan yaşlı bireylerin güvenliğini artırmak amacıyla akıllı bileklik destekli 7/24 takip sistemi hayata geçirildi.
Giresun'da uygulanan "El Öpenleriniz Çok Olsun" projesi kapsamında yalnız yaşayan 100 yaşlının sağlık durumları akıllı bilekliklerle takip edilecek.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Giresun Kalkınmayı Destekleme Derneği tarafından hazırlanan proje, yalnız yaşayan yaşlıların yaşam kalitesini artırmayı ve acil durumlara hızlı müdahaleyi amaçlıyor.
Yaşlı nüfus dikkat çekiyor
TÜİK verilerine göre toplam nüfusu 455 bin 922 olan Giresun’da, 65 yaş ve üzeri nüfusun yaklaşık 87 bin olduğu bildirildi. Sinop ve Kastamonu’nun ardından yaşlı nüfus oranı en yüksek üçüncü il konumunda bulunan Giresun’da, yaşlılığa bağlı kayıp vakalarında da artış yaşanıyor. 2025 yılı içerisinde AFAD’a yapılan 22 kayıp başvurusunun 7’sinin 60 yaş üstü bireylere ait olduğu kaydedildi.
Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, herkesin birer yaşlı adayı olduğunu belirterek, "Bu projeyi, hiç sönmeyen ve her an evi gözetleyen bir fener gibi düşünebiliriz. Yaşlılarımız ne kadar uzak veya yalnız olurlarsa olsunlar, bu dijital fener sayesinde devletin ve sevdiklerinin gözetimi altında güvende kalacaklar" dedi.
Türkiye’de bir ilk: Tek merkezden anlık takip
Türkiye’de ilk kez uygulanan model kapsamında dağıtılan akıllı bileklikler sayesinde Akıllı bilekliklerle yaşlı kişilerin hayati bulguları ve durumları tek bir merkezden izlenebilecek.
Cihazlar entegre edildikleri sistem ile tansiyon, nabız, kandaki oksijen seviyesi gibi sağlık verilerini ölçmenin yanı sıra düşme ve hareketsizlik durumlarında ise uyarı verecek.
Öte yandan, proje kapsamında 100 gönüllü kamu personelinin eşleştirildikleri yaşlıları ayda en az iki kez evlerinde ziyaret edeceği ve haftada bir kez telefonla sosyal destek sağlayacakları belirtildi.