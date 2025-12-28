Türkiye'de bir ilk: Yaşlı nüfusu yoğun olan ilde uygulanmaya başladı

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, herkesin birer yaşlı adayı olduğunu belirterek, "Bu projeyi, hiç sönmeyen ve her an evi gözetleyen bir fener gibi düşünebiliriz. Yaşlılarımız ne kadar uzak veya yalnız olurlarsa olsunlar, bu dijital fener sayesinde devletin ve sevdiklerinin gözetimi altında güvende kalacaklar" dedi.



