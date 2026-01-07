Yeni Şafak
Afyonkarahisar’da son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 753 kişi yakalandı

17:437/01/2026, Çarşamba
IHA
AFYONKARAHİSAR VALİSİ DOÇ. DR. KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI, KENTTE SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 753 KİŞİNİN YAKALANDIĞINI BELİRTTİ.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 753 kişinin yakalandığını belirtti.

Valisi Yiğitbaşı, aylık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanlığındaki gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Yiğitbaşı, kentte asayişten, teröre, narkotikten, siber suçlara, trafikten ve göçle mücadeleye kadar her alanda büyük bir özveriyle çalışma yürütüldüğünü aktardı. Vali Yiğitbaşı konuşmasında şunları söyledi:


"Geride bıraktığımız yıl boyunca ilimizde kamu hizmetlerinin etkinliği, vatandaş memnuniyetinin artırılması ve şehrimizin her alanda gelişmesi için yoğun bir gayret gösterdik. Her güvenlik başlığında elde edilen tüm olumlu verilerin bu yıl da devam etmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Asayişten narkotiğe, kaçakçılık suçlarından siber suçlara kadar birçok alanda elde edilen istatistiki veriler olumlu anlamda mücadele ettiğimizin kanıtıdır. Sorumlu olduğumuz tüm alanlarda her türlü suç ve suç odağı ile mücadelemizi, büyük bir azimle sürdürerek, vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sürdürmekte kararlıyız. Belirlenen tarihlerde güvenlik güçlerince çeşitli suçlardan aranan 753 şüphelinin yakalandı. Belirtilen çalışmalar neticesinde dönem içerisinde Afyonkarahisar’da meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 98’i, kişilere karşı işlenen suçların yüzde 99’u, malvarlığına karşı işlenen suçların yüzde 96’sı aydınlatılmıştır."

