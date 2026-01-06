Polis milyonlarca sahte bandrollü makaron ele geçirdi

6 milyon 190 bin adet boş sahte bandrollü makaron ele geçirdi.
Afyonkarahisar’da şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda 6 milyon 190 bin adet sahte bandrollü boş Makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, yol kontrol uygulaması yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.
Kamyonda arama yapan ekipler koliler içerisinde 6 milyon 190 bin adet boş sahte bandrollü makaron ele geçirdi.
Olayın ardından ele geçirilen makaronlara el konulurken, bir kişi ise gözaltına alındı.
