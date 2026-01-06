Yeni Şafak
Polis milyonlarca sahte bandrollü makaron ele geçirdi

13:576/01/2026, Salı
IHA
6 milyon 190 bin adet boş sahte bandrollü makaron ele geçirdi.
Afyonkarahisar’da şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda 6 milyon 190 bin adet sahte bandrollü boş Makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, yol kontrol uygulaması yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.


Kamyonda arama yapan ekipler koliler içerisinde 6 milyon 190 bin adet boş sahte bandrollü makaron ele geçirdi.


Olayın ardından ele geçirilen makaronlara el konulurken, bir kişi ise gözaltına alındı.



#Afyonkarahisar
#bandrol
#makaron
