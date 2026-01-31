Yeni Şafak
Trabzon’da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

23:5231/01/2026, Cumartesi
G: 1/02/2026, Pazar
DHA
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan veya kullanan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Trabzon'un Of ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Of ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan veya kullanan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Baskın yapılan adreslerde ekiplerin yaptığı aramalarında, 10 gramı kokain olmak üzere çeşitli türlerde toplam 647 gram uyuşturucu, sentetik uyuşturucu karışımlı tütün, ruhsatsız av tüfeği, 30 mermi ve 40 bin TL para ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.




