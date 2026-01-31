Yeni Şafak
Hakkari'de firari dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı

23:1031/01/2026, Cumartesi
AA
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Hakkari’de hakkında 13 yıl 9 ay 24 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü M.Ö., kent merkezinde jandarma ekiplerince yakalandı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının aranan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda "bilişim sistemleri banka veya kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 13 yıl 9 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö, kent merkezinde yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


#Hakkari
#hükümlü
#firari
