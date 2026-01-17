Firari hükümlü saklandığı hobi bahçesinde yakalandı

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, hakkında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği çalışmada; 'Kasten öldürme' ile 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından aranan ve çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirtilen S.A.'nın, bir hobi bahçesinde saklandığı tespit edildi.