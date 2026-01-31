Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Antalya’da 26 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Antalya’da 26 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

15:4531/01/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu çerçevede, nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. isimli şahıs, Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan titiz takip, analiz ve saha çalışmaları sonucu yakalandı.

Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



#Antalya
#firari
#adliye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İL İL 500 BİN KONUT Hak Sahibi İsim Listesi Sorgulama Ekranı! 2026 TOKİ Kura Sonuçları Açıklandı mı? TOKİ ASİL VE YEDEK LİSTESİ E-DEVLET