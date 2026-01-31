Antalya’da 26 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bu çerçevede, nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. isimli şahıs, Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan titiz takip, analiz ve saha çalışmaları sonucu yakalandı.