CİMER’e başvuru örgütleri çökertti

CİMER’e iletilen başvuruların titizlikle incelenmesiyle, kamuoyunda yankı uyandıran pek çok operasyon başlatıldı ve suç örgütleri çökertildi. Bu kapsamda; haksız kazanç elde etmek amacıyla bebekleri özel hastanelerin yeni doğan bakım ünitelerine sevk eden ve ölümlerine neden olan “Yenidoğan Çetesi”, bir annenin ihbarıyla uyuşturucu şebekesinin çökertildiği “Kale Operasyonu”, 2018’de başlayan Adnan Oktar Suç Örgütü operasyonları ve kara para aklama iddialarıyla gündeme gelen Dilan ve Engin Polat soruşturması CİMER başvurularıyla başlatıldı. Ayrıca yabancılara usulsüz şekilde vatandaşlık sağlandığı usulsüz konut satışı, müstehcen içeriklerle bilinen “Fergio House”, kamu zararına yol açtığı öne sürülen ucuz çakıl ihalesi, naylon fatura, güneş santrali dolandırıcılığı, çalınan Osmanlı Sancağı’nın bulunması ile Özlem ve Tayyar Öz hakkında ruhsatsız işletme iddialarına ilişkin süreçler de vatandaş ihbarlarıyla gündeme geldi. 2025 yılında CİMER’e 5 milyon 525 bin başvuru yapılırken, başvuruların yüzde 96,8’i cevaplandırıldı. 2018’den bu yana yapılan toplam başvuru sayısı ise 41 milyon 672 bini aştı.