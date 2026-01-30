Vatandaşın CİMER’den yaptığı acil yardım çağrısı kurumları teyakkuza geçirdi: Altındağ’da inşaat kazısında temeli zedelenen bina boşaltıldı

Altındağ’da bir vatandaş tarafından CİMER’e; Feridun Çelik Mahallesindeki binalarının bitişiğinde yer alan komşu parselde, kendilerinin bilgisi, izni ve rızası olmaksızın derin hafriyat/kazı çalışmaları yapıldığı ve söz konusu kazı çalışmaları sonucunda binanın temelindeki doğal zemin boşaldığı, temel altında bulunan toprak ve kaya kütlesinin açığa çıktığı, mevcut durumun binanın statik bütünlüğü ve taşıyıcı sistemini doğrudan tehdit ettiği ihbarı ve acil denetim talebi konulu başvurunun ulaşması üzerine kurumlar teyakkuza geçti.