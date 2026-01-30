Yeni Şafak
Vatandaşın CİMER’den yaptığı acil yardım çağrısı kurumları teyakkuza geçirdi: Altındağ’da inşaat kazısında temeli zedelenen bina boşaltıldı

10:3930/01/2026, Cuma
G: 30/01/2026, Cuma
Ankara Altındağ’da Feridun Çelik Mahallesi’nde yan bina inşaat faaliyetleri sırasında yürütülen kazılarda temeli zedelenen bina CİMER’e yapılan başvurular üzerine hızla boşaltıldı. CİMER başvuruları üzerine hızla harekete geçen Altındağ Belediye Başkanlığı bina sakinleri ve eşyalarının çıkarılması ardından binayı mühürleyerek çevrede gerekli tedbirleri aldı.

Altındağ’da bir vatandaş tarafından CİMER’e; Feridun Çelik Mahallesindeki binalarının bitişiğinde yer alan komşu parselde, kendilerinin bilgisi, izni ve rızası olmaksızın derin hafriyat/kazı çalışmaları yapıldığı ve söz konusu kazı çalışmaları sonucunda binanın temelindeki doğal zemin boşaldığı, temel altında bulunan toprak ve kaya kütlesinin açığa çıktığı, mevcut durumun binanın statik bütünlüğü ve taşıyıcı sistemini doğrudan tehdit ettiği ihbarı ve acil denetim talebi konulu başvurunun ulaşması üzerine kurumlar teyakkuza geçti. 

Başvurunun CİMER üzerinden hızla ulaştırıldığı Altındağ Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, olası can ve mal kaybının yaşanmaması için ivedilikle gerekli incelemelerin yapılması talimatıyla mahallinde kontroller gerçekleştirdi.

Teknik incelemelerin ardından bina boşaltıldı. Bina sakinleri ve eşyalarının çıkarılması ardından bina kullanıma kapatıldı. Bina çevresinde gereken güvenlik önlemleri alındı. Konuya ilişkin gerekli işlemlere devam edileceği bildirildi. 

