Hatay’da asayiş operasyonu: 6 kişi yakalandı

16:1330/01/2026, Cuma
Hatay’da polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde; bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkân sağlama suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.G. Antakya’da, kasten yaralama suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.B. Defne ilçesinde, kasten öldürme suçundan aranan A.E. ve M.E.E. ile uyuşturucu, uyarıcı madde kabul etmek bulundurmak suçundan 2 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.B. Erzin’de.

Ayrıca, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.B., Defne ilçesinde yakalandı.

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.




