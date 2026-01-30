İzmir'de ele geçirildi: Tam 12 milyon 720 bin adet

İzmir ve Menderes cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bornova ve Menderes ilçelerinde belirlenen adreselere operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda bandrolsüz 12 milyon 720 bin makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.