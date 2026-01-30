Yeni Şafak
İzmir'de ele geçirildi: Tam 12 milyon 720 bin adet

12:5930/01/2026, Cuma
AA
Bandrolsüz makaronlar tespit edildi.
Bandrolsüz makaronlar tespit edildi.

İzmir'in Bornova ve Menderes ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 milyon 720 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alına 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir ve Menderes cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bornova ve Menderes ilçelerinde belirlenen adreselere operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda bandrolsüz 12 milyon 720 bin makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
#İzmir İl Jandarma Komutanlığı
#makaron
