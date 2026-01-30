İzmir'in sağanak bilançosu: 320 konut, 78 iş yeri ve 5 kamu binasını su bastı

KRİTİK NOKTALARDA MÜDAHALE SÜRÜYOR





İZSU'nun 185 ve Hemşehri İletişim Merkezi'nin (HİM) 153 numaralı çağrı merkezi hatlarına toplam 490 ihbar ulaştı. Bu ihbarların 294'ü konut ve iş yeri, 196'sı ise yol ve kavşaklardaki su birikintileriyle ilgili oldu. En fazla ihbar 258 ile Bornova'dan yapılırken, Bornova'yı Buca izledi. Sağanaktan olumsuz etkilenen Buca'da, 125 ihbara anında müdahale edildi. Gaziemir Akçay Caddesi, Kemalpaşa Ulucak mevki, Buca Menderes Caddesi ve Bornova Işıkkent başta olmak üzere birçok noktada itfaiye ve İZSU ekipleri tarafından su tahliyesi, kanal açma ve yol temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor.





SOSYAL HİZMETLER EKİPLERİ DESTEK İÇİN SAHADA





İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri de Çamlıpınar Mahallesi başta olmak üzere Buca'nın çeşitli mahallelerinde su baskınlarından etkilenen vatandaşların ihtiyaç tespitine yönelik saha çalışmaları yürüttü. İhbar gelen bölgelere ulaşan ekipler, ilk yardım kapsamında gerekli müdahaleleri gerçekleştiriyor.







