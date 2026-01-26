Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı: Cezaevine gönderildi

Aydın'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı: Cezaevine gönderildi

23:2026/01/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Firari FETÖ hükümlüsü Aydın'da yakalandı.
Firari FETÖ hükümlüsü Aydın'da yakalandı.

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü H.A. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından H.A. cezaevine teslim edildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan firari H.A. (42), yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.A. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 23 Ocak'ta belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, firari hükümlü gözaltına alındı. H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından, cezaevine teslim edildi.


#Aydın
#Kuyucak
#FETÖ
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Samsung Galaxy S26 serisi için kritik detay: Depolama ve renk seçenekleri ortaya çıktı