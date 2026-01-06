Sivas’ta FETÖ firarisi hükümlü yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, silahlı terör örgütü kapsamında hakkında yakalama müzekkeresi bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.