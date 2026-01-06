Yeni Şafak
FETÖ hükümlüsü ihraç polis yakalandı

17:256/01/2026, Salı
G: 6/01/2026, Salı
6 yıldır firari olan meslekten ihraç polis E.A., yakalandı.
6 yıldır firari olan meslekten ihraç polis E.A., yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 6 yıldır firari olan meslekten ihraç polis E.A., yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 6 yıldır firari olan meslekten ihraç polis E.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


Bu kapsamda, firari hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.



