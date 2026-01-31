Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van'da İran uyruklu yolcunun üzerinde 510 gram eroin ile yakalandı

Van'da İran uyruklu yolcunun üzerinde 510 gram eroin ile yakalandı

23:0731/01/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan yolcu minibüsünde, İran uyruklu A.S. üzerinde 510 gram eroin ile yakalanarak gözaltına alındı.

Van'da jandarma ekibinin durdurduğu yolcu minibüsündeki İran uyruklu A.S. (48), üzerinde 510 gram eroin ile yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Van'ın Başkale ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan yolcu minibüsünde arama yapıldı. Minibüste şüpheli hareketleri ile dikkat çeken İran uyruklu A.S.'nin üst aramasında 510 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


#Van
#uyuşturucu
#yolcu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT Benzeri Erken Emeklilik Şeması Ortaya Çıktı! 1995, 1997, 1998 ve 2008 Girişlilere Erken Emeklilik Prim Yaş Tablosu Oluştu