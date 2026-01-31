Yeni Şafak
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı

Trabzon’un Of ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alınırken çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği, mermi ve para ele geçirildi.

Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan veya kullanan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 647 gram çeşitli türlerde uyuşturucu, 62 gram sentetik uyuşturucu karışımlı tütün, ruhsatsız av tüfeği, 30 mermi ile bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


