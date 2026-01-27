‘Lavaş çetesi’ne operasyon

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin Emniyetince gerçekleştirilen operasyonda, örgütün Mersin genelinde lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşme amacıyla hareket ettiği belirlendi. Şüphelilerin, lavaş ekmeği üreten işletmelere yönelik tehdit ve baskı uyguladığı, bu kapsamda 2 kasten yaralama olayına karıştığı, iş yerleri ve lavaş üretimi yapan kişilere yönelik 10 ayrı silahlı saldırı gerçekleştirdiği saptandı. Suç kaynaklı 23 araca ve son 5 yıl içinde toplam 10 milyar 761 milyon liralık hesap hareketi tespit edilen 85 banka hesabına el konuldu.