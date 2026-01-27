Yeni Şafak
‘Lavaş çetesi’ne operasyon

'Lavaş çetesi'ne operasyon

Oğuzhan Ürüşan
04:0027/01/2026, Salı
G: 27/01/2026, Salı
'Lavaş çetesi'ne operasyon düzenlendi.
Mersin’de Barış Turgut elebaşılığındaki organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda, 38 şüpheli yakalandı; 17’si tutuklanırken, 19 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin Emniyetince gerçekleştirilen operasyonda, örgütün Mersin genelinde lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşme amacıyla hareket ettiği belirlendi. Şüphelilerin, lavaş ekmeği üreten işletmelere yönelik tehdit ve baskı uyguladığı, bu kapsamda 2 kasten yaralama olayına karıştığı, iş yerleri ve lavaş üretimi yapan kişilere yönelik 10 ayrı silahlı saldırı gerçekleştirdiği saptandı. Suç kaynaklı 23 araca ve son 5 yıl içinde toplam 10 milyar 761 milyon liralık hesap hareketi tespit edilen 85 banka hesabına el konuldu.



