Antalya'da 45 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

17:4826/01/2026, Monday
G: 26/01/2026, Monday
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Antalya'nın Serik ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 45 ruhsatsız tabanca bulundu.

Antalya Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak silahların ticaretini yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı.

Ekipler, bir şüpheliye ait araçtaki aramada, 9 milimetre çapında 45 ruhsatsız tabanca ile 45 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



#antalya
#jandarma
#Serik
