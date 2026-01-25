Yeni Şafak
Kırıkkale'de evinde ve aracında uyuşturucu bulunan şahıs tutuklandı

Ekipler tarafından narkotik köpeğiyle araçta ve şüphelinin evinde yapılan aramada bin 133 adet ecza hapı, 13 adet extacy, 4 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği ve 20 bin lira nakit para ele geçirildi.
Ekipler tarafından narkotik köpeğiyle araçta ve şüphelinin evinde yapılan aramada bin 133 adet ecza hapı, 13 adet extacy, 4 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği ve 20 bin lira nakit para ele geçirildi.

Kırıkkale’de jandarma ekiplerinin operasyonunda A.A. (57), bin 133 ecza hapı, 13 extacy, metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatlarıyla yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesinde jandarma ekiplerince A.A. (57) yönetimindeki hafif ticari araç durduruldu. Ekipler tarafından narkotik köpeğiyle araçta ve şüphelinin evinde yapılan aramada bin 133 adet ecza hapı, 13 adet extacy, 4 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği ve 20 bin lira nakit para ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


