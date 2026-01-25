Yeni Şafak
Esenyurt’ta ağır tonajlı aracın jantından 54 kilo uyuşturucu çıktı

Esenyurt'ta ağır tonajlı aracın jantından 54 kilo uyuşturucu çıktı

15:3925/01/2026, Pazar
IHA
Ele geçirilen maddelere el konuldu.
Ele geçirilen maddelere el konuldu.

Esenyurt’ta, polis ekiplerince ağır tonajlı bir araç lastiği jantına gizlenmiş 54 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Esenyurt’ta 21 Ocak’ta, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, narkotik madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda ekiplerce şüpheli olduğu değerlendirilen ağır tonajlı bir araçta arama yapıldı. Çalışmalar sırasında aracın her noktası didik didik incelendi.

Hassas burunlu köpekler eşliğinde yapılan arama sırasında, araç lastiği jantına gizlenmiş 54 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 4 şüpheli ise ekiplerce gözaltına alındı. Ele geçirilen maddelere el konulurken, yakalanan 4 şüpheliden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şahıs ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.



