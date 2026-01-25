Esenyurt’ta ağır tonajlı aracın jantından 54 kilo uyuşturucu çıktı

Esenyurt’ta 21 Ocak’ta, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, narkotik madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda ekiplerce şüpheli olduğu değerlendirilen ağır tonajlı bir araçta arama yapıldı. Çalışmalar sırasında aracın her noktası didik didik incelendi.