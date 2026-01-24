Batman'da uyuşturucu ticareti suçundan aranan hükümlü yakalandı

Yeni Şafak
22:0824/01/2026, Cumartesi
IHA
Yetkililer, suç ve suçlularla mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
Batman’ın Gercüş ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan aranan ve hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan İ.Ş. yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Batman‘ın Gercüş ilçesinde uyuşturucu ticari suçundan aranan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gercüş ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ş. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Yetkililer, suç ve suçlularla mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.


