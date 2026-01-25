Uyuşturucu sevkiyatını masal gibi anlattı

Atlantik’te ele geçirilen 10 ton uyuşturucuya ilişkin soruşturma çok yönlü sürerken, tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Çetin Gören’e ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre soruşturma Gören’in cep telefonundaki video kayıtları güvenlik güçleri tarafından incelendi. İncelemelerde, 15 Kasım 2025 tarihinde çekilen iki ayrı videoda Gören’in bebeğine masal olarak anlattığı konuşmaların aslında Güney Amerika merkezli uyuşturucu sevkiyatına ilişkin ayrıntılar içerdiği tespit edildi.
SEVKİYATI TARİF ETTİ
15 Kasım tarihinde çekilen videoda Gören’in, Kolombiya başta olmak üzere Güney Amerika ülkelerinden temin edilen uyuşturucuların deniz yoluyla sevk edilme sürecini detaylandırdığı tespit edildi. Söz konusu videoda Gören’in bebeğine anlattığı masalda, “Gemilerimiz Kolombiya’ya doğru gidiyor. Kolombiya’ya vardığında karteller orada paketleri alıp gemilerin içine koyacaklar. Biz onlara götürüp suda teslim edeceğiz. Balıklar gelip paketleri alıp karaya getirecek. Engin gibi Metin gibi kişiler alıp bunları evlere dağıtacak sonra baban parasını alacak” dediği ortaya çıktı.
ÇİÇEKLER İKİYE AYRILIR
Gören’in telefonunda yer alan başka bir videoda ise, “bitkiler ve çiçekler” üzerinden yaptığı anlatımda koka ve marihuanaya doğrudan atıfta bulunduğu, farklı ülkelerden temin edilen uyuşturucu maddelerin özelliklerini karşılaştırdığı belirlendi. Bu videoda Gören’in, “Çiçekler ikiye ayrılır. Birinci Koka çiçeği, ikinci marihuana çiçeği. Marihuana çiçekleri bunların özü. İçtiği zaman kafaları daha güzel oluyor ve tabii İspanya otu var ondan sonra Arnavut otu var, Tayland otu var, ama en güzeli Diyarbakır otu çünkü neden bunun toprağı suyu daha bir değişik ve bunun suyunu verdiğin zaman ve kökü geldiği zaman esrarın otu daha güzel oluyor tamam yani bu şimdi çiçeklerden bahsettik” dediği öğrenildi. Yetkililer, söz konusu video kayıtlarının soruşturma dosyasına delil olarak girdiğini bildirdi.