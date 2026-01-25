Uyuşturucu sevkiyatını masal gibi anlattı

Gören’in telefonunda yer alan başka bir videoda ise, “bitkiler ve çiçekler” üzerinden yaptığı anlatımda koka ve marihuanaya doğrudan atıfta bulunduğu, farklı ülkelerden temin edilen uyuşturucu maddelerin özelliklerini karşılaştırdığı belirlendi. Bu videoda Gören’in, “Çiçekler ikiye ayrılır. Birinci Koka çiçeği, ikinci marihuana çiçeği. Marihuana çiçekleri bunların özü. İçtiği zaman kafaları daha güzel oluyor ve tabii İspanya otu var ondan sonra Arnavut otu var, Tayland otu var, ama en güzeli Diyarbakır otu çünkü neden bunun toprağı suyu daha bir değişik ve bunun suyunu verdiğin zaman ve kökü geldiği zaman esrarın otu daha güzel oluyor tamam yani bu şimdi çiçeklerden bahsettik” dediği öğrenildi. Yetkililer, söz konusu video kayıtlarının soruşturma dosyasına delil olarak girdiğini bildirdi.