Gümrükler Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor: 1 milyar 697 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

"Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen etkin risk analizi ve hedefleme çalışmaları doğrultusunda riskli olarak değerlendirilen taşıtlar ve gönderiler, x-ray ve diğer temassız kontrol sistemleriyle narkotik dedektör köpeklerin katılımıyla titizlikle kontrol edilmiştir. Geçen yıl 33,6 ton miktarında ve 44,9 milyar lira değerinde muhtelif uyuşturucu yakalamalarına imza atan Gümrükler Muhafaza teşkilatımız, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadelesini kararlılıkla ve kesintisiz şekilde sürdürmeye devam edecektir"