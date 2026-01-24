Yeni Şafak
Van’da gerçekleştirilen operasyonda kaçak akaryakıt ve sentetik hap ele geçirildi

Van'da gerçekleştirilen operasyonda kaçak akaryakıt ve sentetik hap ele geçirildi

21:4724/01/2026, Cumartesi
IHA
Operasyon sonucunda ele geçirilen maddeler
Operasyon sonucunda ele geçirilen maddeler

Van’da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda Özalp ilçesinde bir ikamette kaçak akaryakıt ve ekipmanlar, Başkale ilçesindeki yol kontrolünde ise 96 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler M.Z. (47) ve S.G. (34) hakkında işlem yapıldı.

Van’da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda kaçak akaryakıt ve sentetik hap ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Özalp ilçe merkezinde S.G. (34) isimli şahsın ikamet adresi ve eklentilerinde yapılan adli arama neticesinde; 3 bin 500 litre motorin, 4 adet 500 litrelik tank, 14 adet 150 litrelik varil, 10 adet 10 litrelik bidon, 15 adet 20 litrelik bidon, 50 adet 10 litrelik bidon, 30 adet 20 litrelik bidon, 1 adet yakıt pompası, 2 adet dinamo, 1 adet mazot transfer pompası, 4 adet metal huni ve 2 litre kabı eşya ele geçirilmiştir. Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkiindeki yol kontrol noktasında icra edilen faaliyette neticesinde 96 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli M.Z. (47) ve S.G. (34) hakkında işlem yapılmıştır" denildi.


