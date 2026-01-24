Baronun kuzeni de tutuklandı

İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarında bir gemide 10 ton kokain ele geçirilmesinin ardından tutuklanan Türk uyuşturucu baronu Çetin Gören ve 10 şüpheli olayında yeni bir gelişme yaşandı. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre, soruşturmada Gören’in dayısının oğlu Metin Erişkin’in de yakalandı. Erişkin'in çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi. Erişkin’in adının daha önce kamuoyuna yansıyan “Bataklık Operasyonu” kapsamında yürütülen soruşturmada da geçtiği, bu dosyada hakkında “örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek” suçundan hapis cezası istendiği kaydedildi.