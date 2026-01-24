Yeni Şafak
Baronun kuzeni de tutuklandı

Baronun kuzeni de tutuklandı

Burak Doğan
04:0024/01/2026, Cumartesi
G: 24/01/2026, Cumartesi
Kanarya Adaları açıklarında bir gemide ele geçirilen 10 ton kokaine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Türk uyuşturucu baronu Çetin Gören'in de bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Gören'in dayısının oğlu Metin Erişkin de yer aldığı öğrenildi.

İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarında bir gemide 10 ton kokain ele geçirilmesinin ardından tutuklanan Türk uyuşturucu baronu Çetin Gören ve 10 şüpheli olayında yeni bir gelişme yaşandı. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre, soruşturmada Gören’in dayısının oğlu Metin Erişkin’in de yakalandı. Erişkin'in çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi. Erişkin’in adının daha önce kamuoyuna yansıyan “Bataklık Operasyonu” kapsamında yürütülen soruşturmada da geçtiği, bu dosyada hakkında “örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek” suçundan hapis cezası istendiği kaydedildi.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURULUYOR

Uyuşturucu operasyonu kapsamında yürütülen soruşturmanın çok yönlü sürdüğü, gözaltı ve tutuklama işlemlerinin ardından elde edilen delillerin dosyaya girdiği, şüphelilerin ifadeleri ile dijital soruşturma kapsamındaki önemini koruduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında yeni gözaltı ya da tutuklama olup olmayacağına ilişkin değerlendirmeler ise adli makamlarca sürüyor.



