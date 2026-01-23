FBI duyurdu: Eski Kanadalı olimpiyatçı uyuşturucu kaçakçılığından yakalandı

Wedding'in şu anda Meksika'dan ABD'ye getirilmek üzere yolda olduğunu belirten Patel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Wedding'in on yıldan fazla bir süredir Meksika'da saklandığına inanılıyor ve 2024'ten beri kokain kaçakçılığı ve cinayet suçlamalarıyla aranıyordu. Sinaloa Karteli üyesi olarak Kolombiya'dan Meksika ve Güney Kaliforniya üzerinden ABD ve Kanada'ya düzenli olarak yüzlerce kilogram kokain sevk eden uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunu yönettiği ve buna katıldığından şüpheleniliyor."