FBI duyurdu: Eski Kanadalı olimpiyatçı uyuşturucu kaçakçılığından yakalandı

22:3823/01/2026, Cuma
AA
Eski Kanadalı olimpiyat snowboardcusu Ryan Wedding
ABD Federal Soruşturma Bürosu Direktörü Kash Patel, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada eski Kanadalı olimpiyat snowboardcusu Ryan Wedding'in Meksika'da yakalanıp gözaltına alındığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, Wedding'in çok uluslu uyuşturucu kaçakçılığı ve federal bir tanığı öldürmekle suçlandığı belirtildi.

Patel, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Wedding'in şu anda Meksika'dan ABD'ye getirilmek üzere yolda olduğunu belirten Patel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Wedding'in on yıldan fazla bir süredir Meksika'da saklandığına inanılıyor ve 2024'ten beri kokain kaçakçılığı ve cinayet suçlamalarıyla aranıyordu. Sinaloa Karteli üyesi olarak Kolombiya'dan Meksika ve Güney Kaliforniya üzerinden ABD ve Kanada'ya düzenli olarak yüzlerce kilogram kokain sevk eden uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunu yönettiği ve buna katıldığından şüpheleniliyor."

Patel, operasyonun ABD Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları ortaklığıyla yürütüldüğünü kaydederek bu süreçte Meksika hükümetiyle işbirliği yapıldığını aktardı.



#FBI
#Kanada
#Ryan Wedding
