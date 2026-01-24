Yeni Şafak
PAPEL’e dolandırıcılık operasyonu

Burak Doğan
04:0024/01/2026, Cumartesi
G: 24/01/2026, Cumartesi
PAPEL.
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirin PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden aklandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 37 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Başsavcılığı’nca düzenlenen soruşturma çerçevesinde PAPEL Ödeme Kuruluşu'na Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.

PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirin PAPEL Elektronik üzerinden aklandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

SİSTEM DEŞİFRE EDİLDİ

Yasa dışı bahis, yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden aklandığını tespit eden ekipler soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan incelemelerde örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğunu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığını anlaşıldı.

ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, malvarlıklarına da el konuldu. Operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı. Öte yandan PAPEL Ödeme Kuruluşu'na Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.





