Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Düzce
Ateşli silahlarla paylaşım yapan 8 şüpheli gözaltında

Ateşli silahlarla paylaşım yapan 8 şüpheli gözaltında

22:1723/01/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
Düzce İl Jandarma Komutanlığı
Düzce İl Jandarma Komutanlığı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sanal medya platformları üzerinden ateşli silahlarla görüntü paylaşan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda, çok sayıda silah 646 adet çeşitli çaplarda fişek ve iki adet kasatura el ele geçirilirken 8 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce’de, sanal medya üzerinden ateşli silahlarla paylaşımlar yapan 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, çeşitli çaplarda fişek ve kasatura ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gölyaka ve Kaynaşlı ilçelerinde, sanal medya platformlarında ateşli silahlarla görüntüler paylaşan şüphelilere yönelik 8 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 5 ruhsatsız av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 646 adet çeşitli çaplarda fişek ve 2 adet kasatura ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.



#Gözaltı
#Paylaşım
#Silah
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
FED faiz kararı Ocak 2026 ne zaman açıklanacak? Faiz indirimi gelir mi? FED faiz kararına dair beklentiler