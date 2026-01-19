‘Sıra sende’ tehdidine dört gözaltı

Güngören'de çıkan ‘yan baktın’ kavgasında 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan ile ilgili provokatif paylaşımlar yapan ve annesi Gülhan Ünlü’yü tehdit eden 4 şüpheli gözaltına alındı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olay, 14 Ocak'ta Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden birbilerini tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıktı. Kavgada E.Ç., sustalı diye tabir edilen bıçakla Çağlayan’ı göğüs bölgesinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan saldırgan E.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TEHDİT MESAJLARI GELDİ

Atlas’ın ölümünün ardından anne Gülhan Ünlü’nün tehdit mesajları aldığı ortaya çıktı. Mesajlarda, “Oğlun Atlas’ı öldürdük, sıra sende. Seni de oğlunun yanına gömeceğiz” gibi ibarelerin yer aldığı öğrenildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tehdit iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine faillerin tespit edilerek gözaltına alınması konusunda talimat verildiği öğrenildi.

OPERASYON YAPILDI

Atlas’ın ölümünün ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen ve anne Gülhan Çağlayan'ı tehdit eden 4 şüpheli Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.

Göğsünden bıçaklayarak mı korkuttun?

YAN GÖZLE BAKMA İHTİMALİ YOK

Bıçakla dolaşan bir katilin oğlunu öldürmeye geldiğini belirten Ünlü, “Benim çocuğumun hiçbir suçu yok. Benim çocuğumun yan gözle bakmış olma ihtimali yok. Zaten o nur yüzüyle nasıl bir yan gözle bakma olabilir? Bunu asla kabul etmiyorum. Atlas'ı tanımanızı çok isterdim. Tanımadan bütün ülke benim yavrumu sevdi. Yüzünden nur akardı melek yavrumun. Herkese yardımcı olurdu, okulunda çok sevilen bir çocuktu. Arkadaşları da zaten çiçek gibi çocuklar, melek gibi hepsi. Hepsi zaten yan yana durduğunda anlaşılıyor” diye konuştu.

GÖRÜNTÜLERDE HER ŞEY NET

Ünlü, 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç'nin avukatının savcılıkta müvekkilinin korkutmak amacıyla bıçağı savurduğu iddialarına ilişkin, “Eğer korkutmak isteği olmuş olsaydı gerilip o bıçakla vurmazdı. Ben sürekli söylüyorum, lütfen o son videoyu izleyin. Orada her şey çok net belli zaten, geriliyor o çocuk. Ölümcül darbe vuruyor oradan, ölümcül darbe. Göğsünden vuruyor çocuğumu. Yani nasıl korkutabilirsin? Göğsünden vurarak nasıl korkutabilirsin? Bu iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.







