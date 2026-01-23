Uyuşturucu baronu ve 9 kişi tutuklandı

Bu gelişmenin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Hatay'da toplam 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan ve adliyeye götürülen 12 şüphelinin hakimlikteki sorguları tamamlandı. Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Fares Diab, Semra Almassri, Ahmad Almassri, Abdurrahman Khalleefah Sulayman Madı, Mehmet Murat Buldanlıoğlu, İbrahim Yılmaz ve Hasan Can tutuklandı. Ahmet Aslan ile Mehmet Bülent Aymen hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.