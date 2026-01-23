Yeni Şafak
Uyuşturucu baronu ve 9 kişi tutuklandı

Burak Doğan
04:0023/01/2026, Cuma
G: 23/01/2026, Cuma
Operasyonda 10 ton kokain ele geçirilirken, gemide bulunan 4'ü Türk vatandaşı 13 mürettebat yakalandı.
Operasyonda 10 ton kokain ele geçirilirken, gemide bulunan 4'ü Türk vatandaşı 13 mürettebat yakalandı.

Kanarya Adası açıklarındaki bir gemide 10 ton kokain ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye’de 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden 10'u tutuklandı. İspanya güvenlik birimlerince 7 Ocak 2026 tarihinde Kanarya Adası açıklarında uluslararası sularda seyir halinde bulunan 'Unıted S' isimli gemiye operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 ton kokain ele geçirilirken, gemide bulunan 4'ü Türk vatandaşı 13 mürettebat yakalandı.

2 KİŞİYE ADLİ KONROL

Bu gelişmenin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Hatay'da toplam 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan ve adliyeye götürülen 12 şüphelinin hakimlikteki sorguları tamamlandı. Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Fares Diab, Semra Almassri, Ahmad Almassri, Abdurrahman Khalleefah Sulayman Madı, Mehmet Murat Buldanlıoğlu, İbrahim Yılmaz ve Hasan Can tutuklandı. Ahmet Aslan ile Mehmet Bülent Aymen hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.


#uyuşturucu
#operasyon
#tutuklama
