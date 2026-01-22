Yeni Şafak
Bakan Yerlikaya: Hakkari'de 860 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bakan Yerlikaya: Hakkari'de 860 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

13:5422/01/2026, Perşembe
AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 860 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Hakkari'de Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Hakkari Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Şubesi ekiplerince istihbari çalışmalar yapıldığını aktaran Yerlikaya, "uyuşturucu madde imal veya ticareti suçunun ortaya çıkarılması ve uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi" amacıyla operasyonun, Yüksekova kırsalında düzenlendiğini ifade etti.

Yerlikaya, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda; 771 kilogram skunk, 10,5 kilogram eroin, 78,5 kilogram metamfetamin olmak üzere toplam 860 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir 'iç güvenlik meselesi' değildir, bu mücadele, 'küresel bir güvenlik' mücadelesidir. Daha önce de ifade ettim. Biz, uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bir hedef koyduk: O hedef, ülkemizi uyuşturucuya karşı aşılmaz, erişilmez bir kale haline getirmektir. Emeği geçenleri tebrik ederim."

Yerlikaya'nın paylaşımında operasyona ilişkin videoya da yer verildi.




