Ülke genelindeki denetimlerde 478 düzensiz göçmen yakalandı

Ülke genelindeki denetimlerde 478 düzensiz göçmen yakalandı

08:0122/01/2026, Perşembe
G: 22/01/2026, Perşembe
AA
Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmalarına 27 bin 697 personel katıldı.
Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmalarına 27 bin 697 personel katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 478 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, denetimlerin, Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, 372 bin 409 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı 81 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik dün düzenlenen denetimlerde 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 478 düzensiz göçmenin yakalandığını aktardı.

27 BİN PERSONEL GÖREV ALDI

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında 27 bin 697 personel, 8 bin 702 ekip ile 5 bin 531 noktada, 7 bin 482 umuma açık yer, 422 terminal ve diğer yerler olmak üzere toplam 14 bin 261 yerin kontrol edildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Göç Yönetimini insan hakları, hukuk ve medeniyet değerlerimize uygun şekilde, kamu düzeni ve güvenliğini önceleyen bir anlayışla ele alıyoruz. Göç yönetiminin düzenli göç yönetimi, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele, entegre sınır yönetimi, uluslararası koruma; gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş dahil olmak üzere tüm başlıklarında dünyaya örnek bir politika izliyoruz.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz, kamu düzeni ve güvenliğimizden taviz vermeden, kararlılıkla sürmektedir. Stratejik bir anlayışla yürüttüğümüz düzensiz göçle mücadele çalışmaları sonucunda ülkemiz, düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıkmıştır."



