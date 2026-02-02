Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kırmızı bültenle aranan 4 Türk Gürcistan’da gözaltına alındı

Kırmızı bültenle aranan 4 Türk Gürcistan’da gözaltına alındı

15:332/02/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Gürcistan
Gürcistan

Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan 4 Türk vatandaşı, Gürcistan’ın başkenti Tiflis ile Batum kentinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kırmızı bültenle aranan 4 Türk vatandaşının yakalandığını duyurdu. Başkenti Tiflis ve Batum kentinde gözaltına alınan şüphelilerin Türkiye’ye iade süreçlerinin başlatıldığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,
"Yakalanan şahıslar, Türkiye emniyet birimleri tarafından hürriyeti tehdit hırsızlık, cinayet, yasa dışı silah taşıma, kasten yaralama, tehdit, trafik kurallarının ihlali, uyuşturucu suçları ve resmi belgede sahtecilik suçlarından aranmaktaydı. Emniyet güçleri, yürütülen soruşturma sonucunda aranan şahısları Batum ve Tiflis’te farklı zamanlarda yakalamıştır. Yakalanan şahıslar hakkında iade işlemleri devam etmektedir"
denildi.



#Gürcistan
#İçişleri Bakanlığı
#Tiflis
#Batum
#kırmızı bülten
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yatsı ezanı saati: 2 Şubat Pazartesi yatsı namazı kaçta kılınacak, yatsı kaçta oluyor?