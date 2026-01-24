Kaya kütlesi üzerine kurulu bin yıllık tarihi kale zamana direniyor

700-800 yıl boyunca farklı amaçlarla kullanıldığı değerlendiriliyor





Eryaman, Melendiz Ovası'nın büyük bir bölge olduğunu ve Murtaza Kalesi gibi yapıların diğer geçitlerde de görüldüğünü kaydetti.





Altunhisar'da bulunan Keçi Kalesi'nin Melendiz Dağları'nın dışarıdaki kale vasfını gördüğünü belirten Eryaman, "Buna benzer diğer küçük çaplı geçişlerde de garnizon tarzı kule veya kaleleri görmemiz mümkün. Bu bir Orta Çağ kalesi. O dönemde hüküm süren devletler ve hatta imparatorluklar tarafından aktif olarak kullanılmış. Yapının mevcut haliyle esasında 20. yüzyılın başlarına ya da 19. yüzyıl sonlarına kadar aktif şekilde kullanıldığına yönelik bilgilere ulaşabiliriz. Dolayısıyla aşağı yukarı 700-800 yıl boyunca farklı amaçlarla Murtaza Kalesi'nin kullanımda olduğunu anlıyoruz." ifadelerini kullandı.



