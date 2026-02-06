İzmir-Aydın Otoyolu’nda zincirleme kaza: Araçlarda hasarlar oluştu

İzmir-Aydın Otoyolu’ndaki 75. Yıl Selatin Tüneli’nde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle tünelin İzmir yönü trafiğe kapatıldı.
İzmir-Aydın Otoyolu üzerindeki 75. Yıl Selatin Tüneli'nde 5 aracın karıştığı kaza hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, tünelde 2 otomobil, 2 tır ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve otoyol jandarması sevk edildi.
Araçların hasar gördüğü kaza nedeniyle tünelin İzmir yönü trafiğe kapatıldı.
Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.