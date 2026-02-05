Yeni Şafak
İzmir'de alt geçitte facia: Sulara gömülen araçta cansız bedeni bulundu

21:385/02/2026, Perşembe
IHA
Sürücü Mehmet Ekinci’nin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Sağanak yağışın vurduğu İzmir'den acı haber geldi. Torbalı'da yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitten geçmek isteyen vatandaşın kullandığı araç sulara gömüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, araç içerisinden çıkardıkları sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

İzmir’in Torbalı ilçesinde sağanak yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitte mahsur kalan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Sulara gömülen araçta cansız bedeni bulundu

Olay, akşam saatlerinde Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi’nde bulunan İZBAN alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ekinci (58) idaresindeki 45 E 3077 plakalı araç, yağmur nedeniyle suyla dolan alt geçitten geçmek istediği sırada mahsur kaldı. Suların yükselmesiyle araç bulunduğu yerde sulara gömüldü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araç bulunduğu yerden çıkarıldı. Yapılan kontrollerde, sürücü Mehmet Ekinci’nin araç içerisinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekinci’nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



