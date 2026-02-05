İzmir'de alt geçitte facia: Sulara gömülen araçta cansız bedeni bulundu

Olay, akşam saatlerinde Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi’nde bulunan İZBAN alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ekinci (58) idaresindeki 45 E 3077 plakalı araç, yağmur nedeniyle suyla dolan alt geçitten geçmek istediği sırada mahsur kaldı. Suların yükselmesiyle araç bulunduğu yerde sulara gömüldü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araç bulunduğu yerden çıkarıldı. Yapılan kontrollerde, sürücü Mehmet Ekinci’nin araç içerisinde hayatını kaybettiği belirlendi.