Kaza bugün açığa çıktı: İki kız kardeş dereye uçan otomobilde hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Menderes ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 35 CPV 616 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. Kazanın yaşandığı bölgenin tenha olması nedeniyle olay anında fark edilmeyen araç, bugün yapılan ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri tarafından bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araç içerisinde bulunan Nergiz T. (21) ve kardeşi B.T.’nin (16) hayatını kaybettiği belirlendi.