Kaza bugün açığa çıktı: İki kız kardeş dereye uçan otomobilde hayatını kaybetti

İzmir'de dün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Kazanın yaşandığı bölgenin tenha olması nedeniyle olay anında fark edilmeyen araç, bugün yapılan ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri iki kız kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan araçta bulunan ve kazadan sağ kurtulan iki kişinin ise çeşitli suçlardan aranmalarının bulunduğu için olay yerini terk ederek kaçtıkları öne sürüldü.
Kaza bugün fark edildi
Olay, dün akşam saatlerinde Menderes ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 35 CPV 616 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. Kazanın yaşandığı bölgenin tenha olması nedeniyle olay anında fark edilmeyen araç, bugün yapılan ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri tarafından bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araç içerisinde bulunan Nergiz T. (21) ve kardeşi B.T.’nin (16) hayatını kaybettiği belirlendi.
Arandıkları için kaçmışlar
Öte yandan, araçta bulunan ve kazadan sağ kurtulan D.Y. (28) ile T.D.’nin (33), çeşitli suçlardan aranmaları bulunduğu için olay yerini terk ederek kaçtıkları öne sürüldü. İlk etapta aracın sel sularına kapıldığı yönündeki iddiaların aksine, yapılan incelemelerde olayın şüpheli bir trafik kazası olduğu tespit edildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.