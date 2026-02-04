Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kastamonu
Otopark olarak kullanan alana istinat duvarı çöktü: 8 araç göçük altında kaldı

Otopark olarak kullanan alana istinat duvarı çöktü: 8 araç göçük altında kaldı

19:224/02/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
İstinat duvarı, apartman sakinlerinin otopark olarak kullandıkları alanın üzerine çöktü
İstinat duvarı, apartman sakinlerinin otopark olarak kullandıkları alanın üzerine çöktü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, istinat duvarı iki apartmanın arka kısmında yer alan ve vatandaşların otopark olarak kullandıkları alana çöktü. Çökme sonucu park halindeki 7 otomobil ile bir motosiklet göçük altında kaldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 7 otomobil çöken istinat duvarının altında kaldı.

İlçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi'ndeki Işık ve Nur apartmanlarının arka kısmında bulunan yaklaşık 50 metre uzunluğunda, 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Bir kısmı beton, bir kısmı taş ile örülerek inşa edilen duvarın, apartman sakinlerinin otopark olarak kullandıkları alanın üzerine çökmesi sonucu park halindeki 7 otomobil ile bir motosiklet göçük altında kaldı, bir otomobil ile bir motosiklet ise zarar gördü.

Çökme sonucu elektrik direği de duvarla birlikte yıkıldı, elektrik telleri koptu.

İhbar üzerine olay yerine polis ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmalara ve görgü şahitlerinin ifadesine göre enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Mutlu Cenkış ve Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, olay yerinde incelemelerde bulundu.



#Göçük
#İstinat
#Araç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Jandarma 3 bin 635 personel alımı 2026: Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları subay ve astsubay başvurularında son gün ne zaman? İşte şartlar ve tarihler