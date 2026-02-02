Yeni Şafak
Üzerinde kar biriken ağıl çöktü: 40 koyun öldü

13:572/02/2026, Pazartesi
DHA
Sivas'ta üzerinde biriken karın ağırlığı nedeniyle çöken ağıldaki 40 koyun öldü.

Olay, sabah saatlerinde Altınyayla ilçesine bağlı Deliilyas beldesinde meydana geldi. Beldede yaşayan Ebubekir Zor’a ait ağıl, hayvanlara yem verilmek istendiği sırada üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü.

Çöken ağılda bulunan 45 koyun enkaz altında kaldı. Ağılın çöktüğünü gören köylüler yardıma koştu.




Çökme sırasında ağılın kapı tarafına yığılan 45 koyundan 40’ının öldüğü tespit edildi. Ölen koyunlar iş makineleri ve vatandaşların yardımıyla taş ve ağılın enkazından çıkarıldı.



