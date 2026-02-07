Yeni Şafak
Kolombiya’da sel faciası: 6 kişi hayatını kaybetti

00:027/02/2026, Cumartesi
IHA
Kolombiya’daki olumsuz hava şartları sel yaşanmasına neden oldu
Kolombiya'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle birçok bölgede sel yaşandı. Ülke genelinde 15 binden fazla kişi durumdan etkilenirken, 6 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi’nin (UNGRD) raporlarına göre, ülkede meydana gelen sel olaylarında 6 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, yaklaşık 240 sel olayında 15 binden fazla kişinin etkilendiğini açıkladı.


Kolombiya’da olumsuz hava şartları ülke genelinde birçok bölgede sel yaşanmasına neden oldu. Yetkililer, yaklaşık 240 sel olayının meydana geldiğini, birçok nehir ve derenin taştığını, kıyı dalgalarında da ciddi artış görüldüğünü ve bu durumdan ülke genelinde 15 binden fazla kişinin etkilendiğini açıkladı. Kolombiya Hidroloji, Meteoroloji ve Çevre Enstitüsü (IDEAM), ülkede etkili olan soğuk hava cephesinin Antioquia, Cordoba, Sucre, Bolivar, Atlantico, Magdalena, Cesar ve La Guajira eyaletlerinde yağışları yoğunlaştırdığını açıkladı. Ülkenin orta ve güney bölgelerindeki Santander, Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyaca, Narino ve
"Kahve Kuşağı"
olarak bilinen bölgesinde de yağışların arttığı kaydedildi.


Ülke genelinde 6 kişi hayatını kaybetti


Ülkenin kuzeyindeki Cordoba eyaleti yağışlardan en çok etkilenen bölge oldu. Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi’nin (UNGRD) verilerine göre, 5 binden fazla aile selden etkilendi. Yetkililer, ilk raporlara göre eyalette 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, ülke genelinde ise toplamda 6 can kaybının doğrulandığını bildirdi. Bu ölümlerden 4’ünün Valle del Cauca, 2’sinin ise Magdalena’da meydana geldiği belirtildi.



"Tierralta bölgesinin yüzde 80’i su altında kaldı"


UNGRD, Cordoba’daki en çok etkilenen belediyenin Tierralta olduğunu açıkladı. Bölgede 8 bin hektardan fazla tarım arazisinin zarar gördüğü ve bölgenin yaklaşık yüzde 80’inin su altında kaldığı belirtildi. Tierralta Belediye Başkanı Jesus David Contreras, olaya ilişkin ilk incelemeleri "felaket" olarak nitelendirerek,
"Belediye genelinde şu anda devam eden nüfus sayımlarında 5 bin 109 ailenin olaydan etkilendiği kaydedildi"
dedi.

Kolombiya’daki şiddetli yağışların etkisini sürdürmesi bekleniyor. Uzmanlar, olumsuz hava şartlarının 9 Şubat’a kadar etkili olacağını açıkladı. Cordoba Üniversitesi’nden Akademisyen Teobaldis Mercado ise yerel basına yaptığı açıklamada, en yoğun yağışın yarın yaşanmasının beklendiğini ve yağış şiddetinin yüzde 55 ile yüz 100 arasında değişebileceğini belirtti.



