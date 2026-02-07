Kolombiya’da sel faciası: 6 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya’da olumsuz hava şartları ülke genelinde birçok bölgede sel yaşanmasına neden oldu. Yetkililer, yaklaşık 240 sel olayının meydana geldiğini, birçok nehir ve derenin taştığını, kıyı dalgalarında da ciddi artış görüldüğünü ve bu durumdan ülke genelinde 15 binden fazla kişinin etkilendiğini açıkladı. Kolombiya Hidroloji, Meteoroloji ve Çevre Enstitüsü (IDEAM), ülkede etkili olan soğuk hava cephesinin Antioquia, Cordoba, Sucre, Bolivar, Atlantico, Magdalena, Cesar ve La Guajira eyaletlerinde yağışları yoğunlaştırdığını açıkladı. Ülkenin orta ve güney bölgelerindeki Santander, Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyaca, Narino ve

