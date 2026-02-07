Kolombiya’da sel faciası: 6 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle birçok bölgede sel yaşandı. Ülke genelinde 15 binden fazla kişi durumdan etkilenirken, 6 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi’nin (UNGRD) raporlarına göre, ülkede meydana gelen sel olaylarında 6 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, yaklaşık 240 sel olayında 15 binden fazla kişinin etkilendiğini açıkladı.
Ülke genelinde 6 kişi hayatını kaybetti
Ülkenin kuzeyindeki Cordoba eyaleti yağışlardan en çok etkilenen bölge oldu. Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi’nin (UNGRD) verilerine göre, 5 binden fazla aile selden etkilendi. Yetkililer, ilk raporlara göre eyalette 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, ülke genelinde ise toplamda 6 can kaybının doğrulandığını bildirdi. Bu ölümlerden 4’ünün Valle del Cauca, 2’sinin ise Magdalena’da meydana geldiği belirtildi.
"Tierralta bölgesinin yüzde 80’i su altında kaldı"
Kolombiya’daki şiddetli yağışların etkisini sürdürmesi bekleniyor. Uzmanlar, olumsuz hava şartlarının 9 Şubat’a kadar etkili olacağını açıkladı. Cordoba Üniversitesi’nden Akademisyen Teobaldis Mercado ise yerel basına yaptığı açıklamada, en yoğun yağışın yarın yaşanmasının beklendiğini ve yağış şiddetinin yüzde 55 ile yüz 100 arasında değişebileceğini belirtti.